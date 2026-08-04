Дружина Забарного поділилася неймовірними романтичними фото з коханим

Ангеліна та Ілля Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Андрій Гончар Редактор

Захисник збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний має одні з найромантичніших стосунків в українському футболі. Зі своєю дружиною Ангеліною він знайомий ще зі школи і вже відсвяткував вісім років стосунків.

У своїй новій публікації Ангеліна поділилася серією романтичних світлин із чоловіком, повідомив портал Новини.LIVE.

Ангеліна та Ілля Забарні з кавою. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Ілля та Ангеліна Забарні разом зі школи

Нова фотосесія Забарних відбулася на вулицях Парижа, а загалом допис Ангеліни був присвячений восьмій річниці їхніх стосунків.

На опублікованих знімках подружжя прогулюється вулицями Парижа, обіймається та проводить час разом біля Ейфелевої вежі й історичних кварталів міста. Пара також зробила кілька романтичних кадрів за кавою та під час прогулянки парком.

Ангеліна та Ілля Забарні на фоні Ейфелевої вежі. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

У дописі дружина українського футболіста зазначила, що вони вже вісім років разом. Вона написала: "Вісім років ми щодня обираємо одне одного, ростемо разом і з кожним днем любимо ще сильніше".

Ангеліна та Ілля Забарні у паризькому парку. Фото: instagram.com/angelina.zabarna/

Після переходу українського захисника до "ПСЖ" вони проживають у Франції, де Ілля вже виграв чемпіонат Франції та Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що французькі вболівальники звернули увагу на потужний автомобіль Забарного після тренування "ПСЖ".

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі отримав запрошення на весілля Кріштіану Роналду, хоча ініціатором цього рішення був не сам португальський футболіст.