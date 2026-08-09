Ексгравця Шахтаря Жадсона затримали у Бразилії: чи згрожує йому строк

Жадсон після затримання. Фото: кадр з відео

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії Жадсон був заарештований у Бразилії. Ексфутболіста затримали за підозрою у домашньому насильстві щодо його співмешканки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Globo Esporte.

Жадсон в матчі "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Жадсон відповість перед законом

За інформацією бразильського видання, 42-річного Жадсона затримали військові поліцейські штату Парана в суботу, 8 серпня, у місті Камбі. Правоохоронців викликала жінка, яка заявила, що під час сімейної сварки колишній футболіст схопив її за шию та намагався задушити.

Під час огляду поліцейські зафіксували на шиї заявниці видимі сліди, які, за даними слідства, можуть свідчити про застосування фізичного насильства. Жінка також повідомила, що подібні випадки траплялися й раніше, однак до поліції вона не зверталася.

Жадсона та його співмешканку доставили до відділку для надання пояснень. Після допиту колишнього футболіста затримали за підозрою у домашньому насильстві та заподіянні тілесних ушкоджень, а згодом помістили до СІЗО.

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Адвокат колишнього футболіста вже подав клопотання про звільнення з-під варти на час розгляду справи. Захист наголошує, що Жадсон не має судимостей, не переховуватиметься та має постійне місце проживання.

Жадсон виступав за "Шахтар" з 2005 по 2011 рік. Разом із донецьким клубом він виграв Кубок УЄФА у 2009 році, а також неодноразово ставав чемпіоном України.

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