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Головна Спорт На лідера Шахтаря полюють гранди АПЛ

На лідера Шахтаря полюють гранди АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 15:27
Кауан Еліас може перейти з Шахтаря до англійського гранда
Кауан Еліас та головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

На початку сезону 2026/27 донецький "Шахтар" може зіткнутися з серйозною кадровою втратою. На гравця української команди претендують гранди англійської Прем'єр-ліги. Кауан Еліас опинився в центрі уваги одразу двох грандів.

"Гірники" готові продати футболіста, але хочуть отримати за нього солідну компенсацію, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Бразильський нападник Кауан Еліас переїхав до України в лютому 2025 року. Він став найдорожчим придбанням в історії "Шахтаря", який заплатив за гравця "Флуміненсе" 17 млн євро. І "гірники" вважають, що трансферна вартість футболіста зросла.

Куди може перейти Кауан

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета зацікавлений у трансфері гравця "Шахтаря". "Каноніри" не змогли підписати Вінісіуса з "Реала", але на трансфер Кауана Еліаса у них більше шансів.

Конкурентом "Арсеналу" може стати "Манчестер Юнайтед". Майкл Каррік розраховує за допомогою бразильця компенсувати відхід із команди Джошуа Зіркзее.

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Кауан Еліас зіграв за донецький "Шахтар" 39 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх може отримати престижну нагороду на чемпіонаті Європи-2026.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що київське "Динамо" може замінити головного тренера ще до настання осені.

ФК Шахтар Футбол трансфери Кауан Еліас
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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