Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт На лидера Шахтера охотятся гранды АПЛ

На лидера Шахтера охотятся гранды АПЛ

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 15:27
Кауан Элиас может уйти из Шахтера в английский гранд
Кауан Элиас и главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

На старте сезона 2026/27 донецкий "Шахтер" может столкнуться в серьезной кадровой потерей. На игрока украинской команды претендуют гранды английской Премьер-лиги. Кауан Элиас оказался в центре внимания сразу двух грандов. 

"Горняки" готовы продать футболиста, но хотят получить за него солидную компенсацию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun

Бразильский форвард Кауан Элиас переехал в Украину в феврале 2025 года. Он стал самой дорогой покупкой в истории "Шахтера", который заплатил за игрока "Флуминенсе" 17 млн евро. И "горняки" считают, что трансферная стоимость футболиста выросла. 

Куда может перейти Кауан 

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заинтересован в трансфере игрока "Шахтера". "Канониры" не сумели подписать Винисиуса из "Реала", но на трансфер Кауана Элиаса у них больше шансов. 

Соперником "Арсенала" может стать "Манчестер Юнайтед". Майкл Каррик рассчитывает с помощью бразильца компенсировать уход из команды Джошуа Зиркзее. 

Читайте также:

Кауан Элиас сыграл за донецкий "Шахтер" 39 поединков, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативных передачи. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что олимпийская чемпионка Ярослава Магучих может получить престижную награду на чемпионате Европы-2026. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что киевское "Динамо" может заменить главного тренера еще до наступления осени. 

ФК Шахтер Футбол трансферы Кауан Елиас
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации