Кауан Элиас может уйти из Шахтера в английский гранд

Кауан Элиас и главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

На старте сезона 2026/27 донецкий "Шахтер" может столкнуться в серьезной кадровой потерей. На игрока украинской команды претендуют гранды английской Премьер-лиги. Кауан Элиас оказался в центре внимания сразу двух грандов.

"Горняки" готовы продать футболиста, но хотят получить за него солидную компенсацию, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Бразильский форвард Кауан Элиас переехал в Украину в феврале 2025 года. Он стал самой дорогой покупкой в истории "Шахтера", который заплатил за игрока "Флуминенсе" 17 млн евро. И "горняки" считают, что трансферная стоимость футболиста выросла.

Куда может перейти Кауан

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заинтересован в трансфере игрока "Шахтера". "Канониры" не сумели подписать Винисиуса из "Реала", но на трансфер Кауана Элиаса у них больше шансов.

Соперником "Арсенала" может стать "Манчестер Юнайтед". Майкл Каррик рассчитывает с помощью бразильца компенсировать уход из команды Джошуа Зиркзее.

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Кауан Элиас сыграл за донецкий "Шахтер" 39 поединков, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативных передачи.

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