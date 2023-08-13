Екссуперник Усика Дерек Чісора виграв у важкому поєдинку у боксера із США
У Лондоні відбувся поєдинок між британським ветераном суперважкої ваги Дереком Чісорою та американцем Джеральдом Вашингтоном. Бій пройшов в андеркарті шоу Ентоні Джошуа — Роберт Хеленіус.
Чісора у цьому поєдинку виграв рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.
Two BIG men trading leather #JoshuaHelenius pic.twitter.com/Wo4Q3d6a32— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Дерек виграв свій 34-й поєдинок, при чому 23 поєдинки у нього — дострокові. Також Дерек 13 разів програв.
У Вашингтона у кар'єрі 20 перемог, 13 нокаутом, шість поразок та одна нічия.
Огляд поєдинку
Чісора очікувано пішов в атаку з перших секунд поєдинку. Вашингтон працював другим номером і намагався зав'язати Дерека у клінчі.
У другому раунді у Чісори виникло розсічення над правим оком після зіткнення головами. Але Дерек продовжував кидатися на опонента, поки його витривалість була на піку.
У другій половині поєдинку Вашингтон почав втомлюватися, внаслідок чого у Чісори почало проходити більше атак.
Після шостого раунду у рингу всі бачили похмуре видовище з клінчів та боротьби в інфайтингу.
За підсумками поєдинку судді віддали перемогу Чісорі: 98-93, 97-94 та 96-94.
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