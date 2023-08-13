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Екссуперник Усика Дерек Чісора виграв у важкому поєдинку у боксера із США

13 серпня 2023 10:19
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Агабекян Карен
редактор
Екссуперник Усика Дерек Чісора виграв у важкому поєдинку у боксера із США
Чісора проти Вашингтона. Фото: DAZN Boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні відбувся поєдинок між британським ветераном суперважкої ваги Дереком Чісорою та американцем Джеральдом Вашингтоном. Бій пройшов в андеркарті шоу Ентоні Джошуа — Роберт Хеленіус.

Чісора у цьому поєдинку виграв рішенням суддів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дерек виграв свій 34-й поєдинок, при чому 23 поєдинки у нього — дострокові. Також Дерек 13 разів програв.

У Вашингтона у кар'єрі 20 перемог, 13 нокаутом, шість поразок та одна нічия.

Огляд поєдинку

Чісора очікувано пішов в атаку з перших секунд поєдинку. Вашингтон працював другим номером і намагався зав'язати Дерека у клінчі.

У другому раунді у Чісори виникло розсічення над правим оком після зіткнення головами. Але Дерек продовжував кидатися на опонента, поки його витривалість була на піку.

У другій половині поєдинку Вашингтон почав втомлюватися, внаслідок чого у Чісори почало проходити більше атак.

Після шостого раунду у рингу всі бачили похмуре видовище з клінчів та боротьби в інфайтингу.

За підсумками поєдинку судді віддали перемогу Чісорі: 98-93, 97-94 та 96-94.

Нагадаємо, Дерек Чісора розповів, чому у Василя Ломаченка немає шансів проти Хейні.

Тайсон Ф'юрі переміг технічним нокаутом Дерека Чісору й викликав Олександра Усика на бій.

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