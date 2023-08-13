Экс-соперник Усика Дерек Чисора выиграл в тяжелом поединке у боксера из США
В Лондоне состоялся поединок между британским ветераном супертяжелого веса Дереком Чисорой и американцем Джеральдом Вашингтоном. Бой прошел в андеркарте шоу Энтони Джошуа — Роберт Хелениус.
Чисора в этом поединке выиграл решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.
Two BIG men trading leather #JoshuaHelenius pic.twitter.com/Wo4Q3d6a32— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 12, 2023
Дерек выиграл свой 34-й поединок, причем 23 поединка у него — досрочные. Также Дерек 13 раз проиграл.
У Вашингтона в карьере 20 побед, 13 нокаутом, шесть поражений и одна ничья.
Обзор поединка
Чисора ожидаемо пошел в атаку с первых секунд поединка. Вашингтон работал вторым номером и пытался завязать Дерека в клинче.
Во втором раунде у Чисоры возникло рассечение над правым глазом после столкновения головами. Но Дерек продолжал бросаться на оппонента, пока его выносливость была на пике.
Во второй половине поединка Вашингтон начал уставать, в результате чего у Чисоры начало проходить больше атак.
После шестого раунда в ринге все видели унылое зрелище из клинчей и борьбы в инфайтинге.
По итогу поединка судьи отдали победу Чисоре: 98-93, 97-94 и 96-94.
Напомним, Дерек Чисора рассказал, почему у Василия Ломаченко нет шансов против Хэйни.
Тайсон Фьюри победил техническим нокаутом Дерека Чисору и вызвал Александра Усика на бой.
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