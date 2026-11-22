Гравець російської збірної з баскетболу. Фото: росЗМІ

Міжнародна федерація баскетболу продовжила відсторонення російських і білоруських команд від міжнародних змагань. Таке рішення ухвалила Рада FIBA Europe під час засідання в німецькому Гамбурзі.

Про це з посиланням на пресслужбу організації передає Новини.LIVE.

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Що відомо про відсторонення росіян і білорусів від змагань

Російські та білоруські команди не виступають у змаганнях під егідою FIBA з 2022 року.

"Статус російських та білоруських команд у змаганнях FIBA Europe залишається незмінним", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Рада вирішила й надалі проводити домашні матчі ізраїльських команд на нейтральних майданчиках.

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Обидва рішення діятимуть до кінця 2027 року.

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