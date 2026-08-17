Гаряча дружина Трубіна вразила новою фотоесією

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Андрій Гончар Редактор

Дружина воротаря збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна Марина поділилася новою фотосесією. Для зйомки вона обрала елегантний чорний образ, який привернув увагу її підписників.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Марини Галаган.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Дружина Трубіна поділилася новою фотосесією

Для зйомки Марина позувала біля історичної будівлі в Італії — у палаці Брера в Мілані, поруч із пам'ятником видатному італійському поету та сатирику Джузеппе Парині. Скульптуру в 1838 році створив Гаетано Маттео Монті.

Для фотосесії дружина українського воротаря обрала чорну обтислу сукню середньої довжини на тонких бретелях і туфлі на високих підборах.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Образ доповнили намисто з хрестом, об'ємна зачіска та стриманий макіяж.

На світлинах Марина позує біля кам'яного фасаду та на сходах історичної будівлі, демонструючи різні ракурси елегантного образу та глибоке декольте.

Марина Галаган. Фото: instagram.com/galaagannn

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про успіх українських плавців у фіналі чемпіонату Європи, де Нікіта Шеремет став чемпіоном із рекордом країни, а Владислав Бухов посів п'яте місце.

Також Новини.LIVE писав про скандальну ситуацію навколо Віктора Циганкова, який, за словами наставника "Жирони", сам відмовився брати участь у матчі проти "Леганеса".