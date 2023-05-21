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Гравці "Динамо" рознесли "Барселону" за їхнє привітання для росіян

21 травня 2023 20:24
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Гравці "Динамо" рознесли "Барселону" за їхнє привітання для росіян
Гравці київського "Динамо" виконують гімн України перед матчем. Фото: ФК "Динамо"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Гравці київського "Динамо" різко відповіли футболістам "Барселони" на їхнє привітання для росіян. В українському клубі порадили каталонцям переїхати ближче до своїх російських вболівальників.

Відповідна заява з'явилася у Telegram ФК "Динамо".

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В українському клубі наполегливо порекомендували гравцям "Барселони" подати заявку на участь у чемпіонаті країни-терориста.

"Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК "Барселона" переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті Росії", — йдеться у повідомленні "динамівців".

Що передувало

У суботу, 20 травня, футболісти "Барселони" привітали із власним чемпіонським титулом уболівальників із Росії, заявивши, що цей тріумф — і їхня велика перемога.

Українців це обурило, тож вони у соцмережах розкритикували вчинок Сержі Роберто і Алехандро Бальде і різко відреагували на таке загравання із мешканцями країни, яка веде агресивну війну проти України.

Нагадаємо, що головні конкуренти "Барселони", мадридський "Реал", регулярно направляє до України гуманітарну допомогу. Зокрема, узимку мадридці передали українцям генератори

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