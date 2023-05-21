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Игроки "Динамо" разнесли "Барселону" за их приветствие для россиян

21 мая 2023 20:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Игроки "Динамо" разнесли "Барселону" за их приветствие для россиян
Игроки киевского "Динамо" исполняют гимн Украины перед матчем. Фото: ФК "Динамо"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Игроки киевского "Динамо" резко ответили футболистам "Барселоны" на их приветствие для россиян. В украинском клубе посоветовали каталонцам переехать поближе к своим российским болельщикам.

Соответствующее заявление появилось у Telegram ФК "Динамо".

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В украинском клубе упорно порекомендовали игрокам "Барселоны" подать заявку на участие в чемпионате страны-террориста.

"Мы искренне рекомендуем игрокам ФК "Барселона" переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России", — говорится в сообщении "динамовцев".

Что предшествовало

В субботу, 20 мая, футболисты "Барселоны" поздравили с собственным чемпионским титулом болельщиков из России, заявив, что этот триумф и их большая победа.

Украинцев это возмутило, поэтому они в соцсетях раскритиковали поступок Сержи Роберто и Алехандро Бальде и резко отреагировали на такое заигрывание с жителями страны, ведущей агрессивную войну против Украины.

Напомним, что главные конкуренты "Барселоны", мадридский "Реал", регулярно направляет в Украину гуманитарную помощь. В частности, зимой мадридцы передали украинцам генераторы.

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