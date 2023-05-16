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Лідер "Динамо" може опинитися у відомому закордонному клубі

16 травня 2023 18:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Динамо" може опинитися у відомому закордонному клубі
Владислав Ванат виборює м'яч. Фото: ФК "Чорноморець"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат став однією із трансферних цілей кількох закордонних клубів. Вже за кілька місяців молодий футболіст може покинути українську команду.

Гравцем "біло-синіх" цікавиться нідерландський "Аякс", повідомив спортивний журналіст Віктор Вацко.

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У сезоні 2022/2023 Владислав Ванат зможе стати головним форвардом київського "Динамо". Молодий 21-річний футболіст зіграв за столичну команду 24 матчі, забив 11 голів та зробив три результативні передачі.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у матчі за "Динамо". Фото: ФК "Чорноморець"

Майбутнє Ваната

Гра нападаючого стала одкровенням не лише керівництва "Динамо", а й привернула увагу закордонних клубів. Амстердамський "Аякс" вже готує офіційний запит щодо українського футболіста. За нього можуть запропонувати близько 12 млн євро.

Ванат тільки цього сезону став основним футболістом і головним форвардом "Динамо". Столичний клуб давно шукав результативного нападаючого і несподівано знайшов його в особі свого вихованця.

Минулого сезону Владислав Ванат виступав на правах оренди за "Чорноморець", але не вразив головного тренера команди Романа Григорчука. Натомість після повернення до "Динамо" кар'єра форварда пішла вгору.

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