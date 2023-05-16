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Лидер "Динамо" может оказаться в известном зарубежном клубе

16 мая 2023 18:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Динамо" может оказаться в известном зарубежном клубе
Владислав Ванат борется за мяч. Фото: ФК "Черноморец"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат стал одной из трансферных целей нескольких зарубежных клубов. Уже через несколько месяцев молодой футболист может покинуть украинскую команду. 

Игроком "бело-синих" интересуется нидерландский "Аякс", сообщил спортивный журналист Виктор Вацко

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В сезоне 2022/2023 Владислав Ванат сумет стать главным форвардом киевского "Динамо". Молодой 21-летний футболист сыграл за столичную команду 24 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в матче за "Динамо". Фото: ФК "Черноморец"

Будущее Ваната 

Игра нападающего стала откровением не только руководства "Динамо", но и привлекла внимание зарубежных клубов. Амстердамский "Аякс" уже готовит официальный запрос по украинскому футболисту. За него могут предложить порядка 12 млн евро. 

Ванат только в текущем сезоне стал основным футболистом и главным форвардом "Динамо". Столичный клуб давно искал результативного нападающего и неожиданно нашел его в лице собственного воспитанника. 

В прошлом сезоне Владислав Ванат выступал на правах аренды за "Черноморец", но не впечатлил главного тренера команды Романа Григорчука. Зато после возвращения в "Динамо" карьера форварда пошла в гору. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик решил, где продолжит карьеру. 

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