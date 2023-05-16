Лидер "Динамо" может оказаться в известном зарубежном клубе
Форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат стал одной из трансферных целей нескольких зарубежных клубов. Уже через несколько месяцев молодой футболист может покинуть украинскую команду.
Игроком "бело-синих" интересуется нидерландский "Аякс", сообщил спортивный журналист Виктор Вацко.
В сезоне 2022/2023 Владислав Ванат сумет стать главным форвардом киевского "Динамо". Молодой 21-летний футболист сыграл за столичную команду 24 матча, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
Будущее Ваната
Игра нападающего стала откровением не только руководства "Динамо", но и привлекла внимание зарубежных клубов. Амстердамский "Аякс" уже готовит официальный запрос по украинскому футболисту. За него могут предложить порядка 12 млн евро.
Ванат только в текущем сезоне стал основным футболистом и главным форвардом "Динамо". Столичный клуб давно искал результативного нападающего и неожиданно нашел его в лице собственного воспитанника.
В прошлом сезоне Владислав Ванат выступал на правах аренды за "Черноморец", но не впечатлил главного тренера команды Романа Григорчука. Зато после возвращения в "Динамо" карьера форварда пошла в гору.
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