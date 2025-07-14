Гутцайт заявив, що спортсменів під нейтральним прапором більшає
Ексміністр молоді та спорту України та чинний президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що спортсменів під нейтральним прапором більшає. За його словами, у багатьох видах спорту росіян та білорусів все частіше допускають до змагань.
Про це Вадим Гутцайт сказав після церемонії проводів збірної команди України на XVIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 14 липня.
Спортсмени під нейтральним прапором стає дедалі більше
Як розповів Гутцайт, у багатьох видах спорту росіян та білорусів все частіше допускають до змагань.
Водночас за його словами, з боку українців нічого не змінилося: вони не тиснуть руки цим спортсменам, не беруть участі у спільних фото і намагаються робити все, аби росіян та білорусів не допустили до змагань.
Крім того, президент Національного олімпійського комітету допустив, що участь у змаганні також можуть взяти представники Білорусі під нейтральним прапором.
Нагадаємо, що нещодавно Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик відкрив мозаїку "Боривітер" у Лондоні.
Раніше Вадим Гутцайт повідомив, що Україна продовжує готуватися до зимових Олімпійських ігор-2026.
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