Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. Фото: Гутцайт/Facebook

Ексміністр молоді та спорту України та чинний президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що спортсменів під нейтральним прапором більшає. За його словами, у багатьох видах спорту росіян та білорусів все частіше допускають до змагань.

Про це Вадим Гутцайт сказав після церемонії проводів збірної команди України на XVIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 14 липня.

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Спортсмени під нейтральним прапором стає дедалі більше

Як розповів Гутцайт, у багатьох видах спорту росіян та білорусів все частіше допускають до змагань.

Водночас за його словами, з боку українців нічого не змінилося: вони не тиснуть руки цим спортсменам, не беруть участі у спільних фото і намагаються робити все, аби росіян та білорусів не допустили до змагань.

Крім того, президент Національного олімпійського комітету допустив, що участь у змаганні також можуть взяти представники Білорусі під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що нещодавно Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик відкрив мозаїку "Боривітер" у Лондоні.

Раніше Вадим Гутцайт повідомив, що Україна продовжує готуватися до зимових Олімпійських ігор-2026.