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Главная Спорт Спортсменов под нейтральным флагом становится больше — Гутцайт

Спортсменов под нейтральным флагом становится больше — Гутцайт

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:31
Спортсменов под нейтральным флагом становится больше
Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт. Фото: Гутцайт/Facebook

Экс-министр молодежи и спорта Украины и действующий президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что спортсменов под нейтральным флагом становится больше. По его словам, во многих видах спорта россиян и белорусов все чаще допускают к соревнованиям.

Об этом Вадим Гутцайт сказал после церемонии проводов сборной команды Украины на XVIII летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 14 июля.

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Как рассказал Гутцайт, во многих видах спорта россиян и белорусов все чаще допускают к соревнованиям.

В то же время, по его словам, со стороны украинцев ничего не изменилось: они не жмут руки этим спортсменам, не участвуют в совместных фото и пытаются делать все, чтобы россиян и белорусов не допустили к соревнованиям.

Кроме того, президент Национального олимпийского комитета допустил, что участие в соревновании также могут принять представители Беларуси под нейтральным флагом.

Напомним, что недавно Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик открыл мозаику "Боривитер" в Лондоне.

Ранее Вадим Гутцайт сообщил, что Украина продолжает готовиться к зимним Олимпийским играм-2026.

Вадим Гутцайт спорт россияне Соревнования война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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