Як Україна готується до зимової Олімпіади-2026 в Італії

Президент НОК Вадим Гутцайт. Фото: instagram.com/guttsaitvadym

Україна продовжує готуватися до зимових Олімпійських ігор-2026. Головний зимовий турнір чотириріччя пройде менше ніж через рік в містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Про підготовку до 25-х зимових Олімпійських ігор розповів президент НОК України Вадим Гутцайт. Слова функціонера навів портал sportnews.com.ua.

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Засідання колегії Міністерства молоді та спорту України. Фото: instagram.com/guttsaitvadym

Як готується Україна до ОІ-2026

В Міністерстві молоді та спорту України пройшло засідання колегії, на якому Гутцайт розповів про деталі підготовки українських спортсменів до Олімпіади.

За словами Гутцайта, завдання влади та функціонерів полягає в тому, щоб забезпечити найкращі умови підготовки спортсменів, чим вони й займаються.

Глава НОК обіцяє зробити все можливе, щоб команда гідно представила країну.

"Українські атлети вже довели свою конкурентоспроможність на міжнародній арені, і наше завдання — забезпечити їм найкращі можливості для тренувань та виступів.

Ми зробимо все можливе, щоб наша збірна гідно представила країну на Олімпійських іграх у 2026 році", — сказав очільник НОК.

На минулій зимовій Олімпіаді, яка пройшла в 2022 році в Пекіні (Китай), Україна виграла лише одну медаль — срібло в активі фристайлиста Олександра Абраменка.

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