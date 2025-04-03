Как Украина готовится к зимней Олимпиаде-2026 в Италии

Президент НОК Вадим Гутцайт. Фото: instagram.com/guttsaitvadym

Украина продолжает готовиться к зимним Олимпийским играм-2026. Главный зимний турнир четырехлетия пройдет меньше чем через год в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

О подготовке к 25-м зимним Олимпийским играм рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт. Слова функционера привел портал sportnews.com.ua.

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Заседание коллегии Министерства молодежи и спорта Украины. Фото: instagram.com/guttsaitvadym

Как готовится Украина к ОИ-2026

В Министерстве молодежи и спорта Украины прошло заседание коллегии, на котором Гутцайт рассказал о деталях подготовки украинских спортсменов к Олимпиаде.

По словам Гутцайта, задача власти и функционеров заключается в том, чтобы обеспечить наилучшие условия подготовки спортсменов, чем они и занимаются.

Глава НОК обещает сделать все возможное, чтобы команда достойно представила страну.

"Украинские атлеты уже доказали свою конкурентоспособность на международной арене, и наша задача — обеспечить им наилучшие возможности для тренировок и выступлений.

Мы сделаем все возможное, чтобы наша сборная достойно представила страну на Олимпийских играх в 2026 году", — сказал глава НОК.

На прошлой зимней Олимпиаде, которая прошла в 2022 году в Пекине (Китай), Украина выиграла лишь одну медаль — серебро в активе фристайлиста Александра Абраменко.

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