Лыжные гонки — Украина получила 5 лицензий на Олимпиаду-2026

Украинская лыжница Анастасия Никон. Фото: OIS/Ben Queenborough

Украина, кажется, будет иметь масштабное представительство на Олимпийских играх 2026 года. Как минимум, среди лыжников.

Сборная Украины по лыжным гонкам получила пять лицензий на зимние Олимпийские игры 2026 года, пишет "Суспільне.Спорт".

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Интересно, что минимальное количество квот для большинства участников соревнований FIS составляла по одному лыжнику. Однако, основная часть лицензий распределялась по итогам олимпийского национального рейтинга.

Украинские лыжники на Кубке Украины. Фото: Facebook skifederation.ukraine

Украинские лыжники на Олимпиаде

Украинцы получили пять лицензий после завершения периода для получения очков в олимпийский национальный рейтинг.

Количество квот зависело от результата, который заняла страна в этом рейтинге. Наибольшее количество лицензий (по четыре) получали сборные, которые вошли в топ-5 в мужском и женском рейтингах.

Украина заняла 17-е место среди женщин и 22-е среди мужчин. Следовательно, дополнительно получила две и одну лицензии соответственно для участия в Олимпиаде.

Таким образом, представительство Украины на Олимпиаде-2026 в лыжных гонках составит пять лыжников (три — в женских и два — в мужских турнирах).

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