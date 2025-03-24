Лижні перегони — Україна здобула 5 ліцензій на Олімпіаду-2026

Олімпіада-2026 — як Україна здійснила прорив у лижних перегонах
Україна, видається, матиме масштабне представництво на Олімпійських іграх 2026 року. Як мінімум, серед лижників.
Збірна України з лижних перегонів отримала п'ять ліцензій на зимові Олімпійські ігри 2026 року, пише "Суспільне.Спорт".
Цікаво, що мінімальна кількість квот для більшості учасників змагань FIS складала по одному лижнику. Проте, основна частина ліцензій розподілялася за підсумками олімпійського національного рейтингу.
Українські лижники на Олімпіаді
Українці отримали п'ять ліцензій після завершення періоду для здобуття очок в олімпійський національний рейтинг.
Кількість квот залежала від результату, який посіла країна у цьому рейтингу. Найбільшу кількість ліцензій (по чотири) здобували збірні, які увійшли до топ-5 у чоловічому та жіночому рейтингах.
Україна посіла 17-е місце серед жінок та 22-е серед чоловіків. Відтак, додатково отримала дві та одну ліцензії відповідно для участі в Олімпіаді.
Таким чином, представництво України на Олімпіаді-2026 у лижних перегонах складатиме п'ять лижників (три — у жіночих та два — у чоловічих турнірах).
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