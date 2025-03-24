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Олімпіада-2026 — як Україна здійснила прорив у лижних перегонах

24 березня 2025 19:01
Максим Коваленко - Редактор
Лижні перегони — Україна здобула 5 ліцензій на Олімпіаду-2026
Українська лижниця Анастасія Нікон. Фото: OIS/Ben Queenborough
Максим Коваленко - Редактор

Україна, видається, матиме масштабне представництво на Олімпійських іграх 2026 року. Як мінімум, серед лижників. 

Збірна України з лижних перегонів отримала п'ять ліцензій на зимові Олімпійські ігри 2026 року, пише "Суспільне.Спорт".

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Цікаво, що мінімальна кількість квот для більшості учасників змагань FIS складала по одному лижнику. Проте, основна частина ліцензій розподілялася за підсумками олімпійського національного рейтингу.

Українські лижники
Українські лижники на Кубку України. Фото: Facebook skifederation.ukraine

Українські лижники на Олімпіаді 

Українці отримали п'ять ліцензій після завершення періоду для здобуття очок в олімпійський національний рейтинг.

Кількість квот залежала від результату, який посіла країна у цьому рейтингу. Найбільшу кількість ліцензій (по чотири) здобували збірні, які увійшли до топ-5 у чоловічому та жіночому рейтингах. 

Україна посіла 17-е місце серед жінок та 22-е серед чоловіків. Відтак, додатково отримала дві та одну ліцензії відповідно для участі в Олімпіаді. 

Таким чином, представництво України на Олімпіаді-2026 у лижних перегонах складатиме п'ять лижників (три — у жіночих та два — у чоловічих турнірах).

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