Ярмоленко ненавидить свій автомобіль: на чому не хоче їздити зірка Динамо

Андрій Ярмоленко та його авто. Фото: "Динамо" Київ Фотоколаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко досі не продав автомобіль Maserati Quattroporte Sport GTS, який називає однією з найбільших помилок у своєму житті. Зараз елітним седаном користується батько футболіста, який живе в Чернігівській області.

Про найбільш нелюбиме авто Ярмоленка повідомив портал Новини.LIVE.

Андрій Ярмоленко та Денис Бойко біля Maserati Quattroporte Sport GTS. Фото: ua.tribuna.com

Ярмоленко наслідував Мілевського

Історія цього автомобіля розпочалася ще у 2011 році, коли молодий Ярмоленко вирішив придбати білий Maserati Quattroporte Sport GTS. У той період він виступав за "Динамо" та, за власним зізнанням, хотів наслідувати партнера по команді Артема Мілевського, який також володів автомобілем цієї італійської марки. Автомобіль Артема часто з'являвся в журналах про нічне життя Києва, але пізніше згорів.

Ярмоленко розповів, що саме цю покупку вважає великою помилкою. За словами футболіста, він витратив значну суму грошей лише через бажання мати такий самий автомобіль, як у Мілевського. Водночас продавати Maserati він не став, а нині автомобілем користується його батько.

Попри свій вік, Maserati Quattroporte Sport GTS і сьогодні залишається потужним спортивним седаном. Автомобіль Ярмоленка, ймовірно, оснащений атмосферним 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 440 кінських сил. Модель розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 5,1 секунди, а її максимальна швидкість сягає 285 км/год.

На момент купівлі Maserati був одним із найдорожчих автомобілів у гаражі Ярмоленка. Тоді футболіст уже мав Porsche Cayenne, однак саме італійський спортседан привернув найбільшу увагу уболівальників і ЗМІ.

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