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Ярослава Магучіх заявила, що "для спортсменів Бубки не існує"

25 вересня 2023 22:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ярослава Магучіх заявила, що "для спортсменів Бубки не існує"
Ярослава Магучіх. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка не так давно увійшла в історію, жорстко висловилася з приводу колишнього президента НОК Сергія Бубки. На її думку, людських якостей він не має.

Про це вона заявила в коментарі норвезькому NRK.

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Бубки не існує

За словами спортсменки, вона дійсно пишається легендарним стрибуном з жердиною як спортсменом. Та водночас стрибунці у висоту не сподобалася позиція Бубки відносно розпочатого Кремлем повномасштабного вторгнення.

"Я дуже пишаюся Бубкою як спортсменом, адже він встановив багато світових рекордів. Але він мені не подобається як людина, тому що на початку військових дій він не зайняв жодної позиції. Для всіх нас, спортсменів, Бубки зараз не існує", — заявила Магучіх норвезьким журналістам.

Зазначимо, що, перебуваючи на посту національного олімпійського комітету, Сергій Бубка неодноразово зазнавав критики через недостатньо жорстку позицію щодо РФ. Наприкінці минулого року він пішов з посади.

Нагадаємо, що в минулому місяці Сергія Бубку внесли до реєстру державних зрадників. Перед цим ЗМІ з'ясували, що його компанії узгодили нові контракти з Росією та окуповними територіями Донецької області.

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