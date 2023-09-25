Ярослава Магучих заявила, что "для спортсменов Бубки не существует"

Ярослава Магучих. Фото: Facebook

Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, недавно вошедшая в историю, жестко высказалась по поводу бывшего президента НОК Сергея Бубки. По ее мнению, человеческими качествами он не обладает.

Об этом она заявила в комментарии норвежскому NRK.

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Бубки не существует



По словам спортсменки, она действительно гордится легендарным прыгуном как спортсменом. Но в то же время прыгунье не понравилась позиция Бубки относительно начавшегося Кремлем полномасштабного вторжения.

"Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, ведь он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале военных действий он не занял ни одной позиции. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует", — заявила Магучих норвежским журналистам.

Отметим, что, находясь на посту национального олимпийского комитета, Сергей Бубка не один раз подвергался критике из-за недостаточно твердой позиции в отношении РФ. В конце прошлого года он ушел с поста.

Напомним, что в прошлом месяце Сергея Бубку внесли в реестр государственных изменников. Перед этим СМИ выяснили, что его компании заключили новые контракты с Россией и оккупированными территориями Донецкой области.