Перемога Усика над Дюбуа — як відреагував Єрмак

Поєдинок Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента України відреагував на перемогу Усика над Дюбуа. Посадовець заявив, що його переповнюють емоції.

Відповідний допис Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлень Андрія Єрмака

Коментар Єрмака щодо перемоги Усика

"I'm feel! I'm very feel! З перемогою, Сашко", — написав голова Офісу президента України.

Зазначимо, що перед поєдинком Єрмак дав Усику пораду. У своєму Telegram-каналі він опублікував зображення боксера й написав Don't push the hourses. Таким чином політик натякнув, що в поєдинку не варто поспішати з розвитком подій: треба діяти виважено.

Нагадаємо, під час двобою з Дюбуа, який відбувся в Лондоні в ніч проти 20 липня, Усик швидко здобув перемогу. Його суперник відправився в нокаут вже в п'ятому раунді.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував перемогу Олександра Усика. Голова держави назвав боксера абсолютним чемпіоном і легендою.