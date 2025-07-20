Перемога Усика над Дюбуа — як відреагував Єрмак

Єрмак прокоментував перемогу Усика — що написав
Керівник Офісу президента України відреагував на перемогу Усика над Дюбуа. Посадовець заявив, що його переповнюють емоції.
Відповідний допис Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі.
Коментар Єрмака щодо перемоги Усика
"I'm feel! I'm very feel! З перемогою, Сашко", — написав голова Офісу президента України.
Зазначимо, що перед поєдинком Єрмак дав Усику пораду. У своєму Telegram-каналі він опублікував зображення боксера й написав Don't push the hourses. Таким чином політик натякнув, що в поєдинку не варто поспішати з розвитком подій: треба діяти виважено.
Нагадаємо, під час двобою з Дюбуа, який відбувся в Лондоні в ніч проти 20 липня, Усик швидко здобув перемогу. Його суперник відправився в нокаут вже в п'ятому раунді.
Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував перемогу Олександра Усика. Голова держави назвав боксера абсолютним чемпіоном і легендою.
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