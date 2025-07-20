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Головна Спорт Єрмак прокоментував перемогу Усика — що написав

Єрмак прокоментував перемогу Усика — що написав

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:56
Перемога Усика над Дюбуа — як відреагував Єрмак
Поєдинок Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента України відреагував на перемогу Усика над Дюбуа. Посадовець заявив, що його переповнюють емоції.

Відповідний допис Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлень Андрія Єрмака

Коментар Єрмака щодо перемоги Усика

"I'm feel! I'm very feel! З перемогою, Сашко", — написав голова Офісу президента України.

Зазначимо, що перед поєдинком Єрмак дав Усику пораду. У своєму Telegram-каналі він опублікував зображення боксера й написав Don't push the hourses. Таким чином політик натякнув, що в поєдинку не варто поспішати з розвитком подій: треба діяти виважено.

Нагадаємо, під час двобою з Дюбуа, який відбувся в Лондоні в ніч проти 20 липня, Усик швидко здобув перемогу. Його суперник відправився в нокаут вже в п'ятому раунді.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський прокоментував перемогу Олександра Усика. Голова держави назвав боксера абсолютним чемпіоном і легендою.

Офіс президента Андрій Єрмак Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа перемога
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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