Зеленський прокоментував перемогу Усику у двобої з Дюбуа

Зеленський привітав Усика з перемогою над Дюбуа
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Дата публікації: 20 липня 2025 00:52
Володимир Зеленський з Олександром Усиком. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram
Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою над Дюбуа. Голова держави назвав спортсмена абсолютним чемпіоном і легендою.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
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Коментар Зеленського щодо перемоги Усика
"Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою: тебе, країну, всіх, хто вболівав", — написав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, уночі 20 липня в Лондоні відбувся поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український спортсмен вийшов на ринг другим.
Також ми повідомляли, що Усик швидко здобув перемогу над суперником. Вже в п'ятому раунді він відправив Дюбуа в нокаут.
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