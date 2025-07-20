Зеленський прокоментував перемогу Усику у двобої з Дюбуа

Володимир Зеленський з Олександром Усиком. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою над Дюбуа. Голова держави назвав спортсмена абсолютним чемпіоном і легендою.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот повідомлення Володимира Зеленського

Коментар Зеленського щодо перемоги Усика

"Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою: тебе, країну, всіх, хто вболівав", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, уночі 20 липня в Лондоні відбувся поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Український спортсмен вийшов на ринг другим.

Також ми повідомляли, що Усик швидко здобув перемогу над суперником. Вже в п'ятому раунді він відправив Дюбуа в нокаут.