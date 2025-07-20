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Главная Спорт Зеленский поздравил Усика с победой над Дюбуа

Зеленский поздравил Усика с победой над Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 00:52
Зеленский прокомментировал победу Усика в поединке с Дюбуа
Владимир Зеленский с Александром Усиком. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с победой над Дюбуа. Глава государства назвал спортсмена абсолютным чемпионом и легендой.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Комментарий Зеленского касательно победы Усика

"Спасибо за силу, вдохновение, которые даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой: тебя, страну, всех, кто болел", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, ночью 20 июля в Лондоне состоялся поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Украинский спортсмен вышел на ринг вторым.

Также мы сообщали, что Усик быстро одержал победу над соперником. Уже в пятом раунде он отправил Дюбуа в нокаут.

Владимир Зеленский Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа победа
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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