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Головна Спорт Усик вийшов на ринг під незвичну пісню — фото

Усик вийшов на ринг під незвичну пісню — фото

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:17
Ефектний вихід Усика на реванш із Дюбуа на Вемблі перед 100 тисячами глядачів
Олексанр Усик. Фото: кадр з відео

В Лондоні на "Вемблі" невдовзі почнеться поєдинок за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі, де власник титулів WBC, WBA, WBO, IBO Олекандр Усик битиметься в реванші з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Реванш Усик-Дюбуа дивитися онлайн можна на порталі Новини.LIVE.

Перед 100 тисячами глядачів на "Вемблі" Усик вийшов на ринг відразу після Дюбуа.

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Олександр Усик. Фото: кадр з відео

Усик вийшов на ринг

Усик в оточенні десяти боксерів спершу вийшов під композицію "Аве Марія". Потім сам вихід до рингу супроводжувався стандартною піснею про козаків-соколів.

Усик і Дюбуа раніше билися в 2023 році, коли українець виграв нокаутом в дев'ятому раунді. При цьому, завершився він скандалом, оскільки в п'ятому раунді Даніель звалив українця на канвас, але рефері зафіксував удар нижче поясу. Британець та його команда були з цим незгодні та називали Усика шахраєм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштує трансляція бою Усик — Дюбуа в Україні.

В рамках боксерського шоу поразки зазнав раніше непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Свій черговий бій виграв партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін.

Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа Бій Усик — Дюбуа українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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