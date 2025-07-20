Ефектний вихід Усика на реванш із Дюбуа на Вемблі перед 100 тисячами глядачів

Олексанр Усик. Фото: кадр з відео

В Лондоні на "Вемблі" невдовзі почнеться поєдинок за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі, де власник титулів WBC, WBA, WBO, IBO Олекандр Усик битиметься в реванші з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа. Реванш Усик-Дюбуа дивитися онлайн можна на порталі Новини.LIVE.

Перед 100 тисячами глядачів на "Вемблі" Усик вийшов на ринг відразу після Дюбуа.

Реклама

Читайте також:

Олександр Усик. Фото: кадр з відео

Усик вийшов на ринг

Усик в оточенні десяти боксерів спершу вийшов під композицію "Аве Марія". Потім сам вихід до рингу супроводжувався стандартною піснею про козаків-соколів.

Усик і Дюбуа раніше билися в 2023 році, коли українець виграв нокаутом в дев'ятому раунді. При цьому, завершився він скандалом, оскільки в п'ятому раунді Даніель звалив українця на канвас, але рефері зафіксував удар нижче поясу. Британець та його команда були з цим незгодні та називали Усика шахраєм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштує трансляція бою Усик — Дюбуа в Україні.

В рамках боксерського шоу поразки зазнав раніше непереможний український суперважковаговик Владислав Сіренко.

Свій черговий бій виграв партнер Усика по тренуваннях Даніель Лапін.