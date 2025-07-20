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Главная Спорт Усик вышел на ринг под необычную песню — фото

Усик вышел на ринг под необычную песню — фото

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 00:17
Эффектный выход Усика на реванш с Дюбуа на Уэмбли перед 100 тысячами зрителей
Алексанр Усик. Фото: кадр из видео

В Лондоне на "Уэмбли" вскоре начнется поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, где обладатель титулов WBC, WBA, WBO, IBO Алекандр Усик сразится в реванше с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа. Реванш Усик-Дюбуа смотреть онлайн можно на портале Новини.LIVE.

Перед 100 тысячами зрителей на "Уэмбли" Усик вышел на ринг сразу после Дюбуа.

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Александр Усик. Фото: кадр из видео

Усик вышел на ринг

Усик в окружении десяти боксеров сперва вышел под композицию "Аве Мария". Затем сам выход к рингу сопровождался стандартной песней про казаков-соколов.

Усик и Дюбуа ранее дрались в 2023 году, когда украинец выиграл нокаутом в девятом раунде. При этом, завершился он скандалом, поскольку в пятом раунде Даниэль свалил украинца на канвас, но рефери зафиксировал удар ниже пояса. Британец и его команда были с этим не согласны и называли Усика мошенником.

Напомним, ранее стало известно, сколько стоит трансляция боя Усик - Дюбуа в Украине.

В рамках боксерского шоу поражение потерпел ранее непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Свой очередной бой выиграл партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин.

Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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