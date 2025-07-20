Эффектный выход Усика на реванш с Дюбуа на Уэмбли перед 100 тысячами зрителей

Усик вышел на ринг под необычную песню — фото
В Лондоне на "Уэмбли" вскоре начнется поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе, где обладатель титулов WBC, WBA, WBO, IBO Алекандр Усик сразится в реванше с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа. Реванш Усик-Дюбуа смотреть онлайн можно на портале Новини.LIVE.
Перед 100 тысячами зрителей на "Уэмбли" Усик вышел на ринг сразу после Дюбуа.
Усик вышел на ринг
Усик в окружении десяти боксеров сперва вышел под композицию "Аве Мария". Затем сам выход к рингу сопровождался стандартной песней про казаков-соколов.
Усик и Дюбуа ранее дрались в 2023 году, когда украинец выиграл нокаутом в девятом раунде. При этом, завершился он скандалом, поскольку в пятом раунде Даниэль свалил украинца на канвас, но рефери зафиксировал удар ниже пояса. Британец и его команда были с этим не согласны и называли Усика мошенником.
Напомним, ранее стало известно, сколько стоит трансляция боя Усик - Дюбуа в Украине.
В рамках боксерского шоу поражение потерпел ранее непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.
Свой очередной бой выиграл партнер Усика по тренировкам Даниэль Лапин.
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