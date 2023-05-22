Іспанка побила світовий рекорд у спортивній ходьбі

Іспанська спортсменка Марія Перес, що брала участь у змаганнях зі спортивної ходьби. Фото: AP

Іспанська спортсменка Марія Перес побила світовий рекорд у спортивній ходьбі серед жінок, пройшовши 35 кілометрів. Таким чином вона випередила перуанку Кімберлі Гарсіа на 29 секунд, яка встановила свій рекорд у березні.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що Перес перетнула фінішну лінію у Подєбрадах, Чеська Республіка, за 2 години 37 хвилин і 15 секунд, випередивши свою головну конкурентку, Ракель Гонсалес, на більш ніж вісім хвилин. На третьому місці фінішувала іспанка Крістіна Монтесінос.

"Це приємне відчуття — закінчити перегони, і час є великою нагородою за це. Я не думала про якийсь час або якусь особливу мету перед стартом, я просто хотіла фінішувати якомога краще", — покоментувала свою перемогу Марія Перес для European Athletics.

За даними видання, останнім іспанцем, який побив світовий рекорд у легкій атлетиці, був Франсіско Фернандес у спортивній ходьбі на 10 000 метрів 2008 року.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх проводить на тренуваннях майже весь вільний час. Одна з найрезультативніших спортсменок країни останніх років навіть відпочиває саме на стадіоні в перервах між заняттями. Магучіх показала на своїй сторінці в Instagram, що допомагає їй домінувати у стрибках у висоту.