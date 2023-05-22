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Испанка побила мировой рекорд в спортивной ходьбе

22 мая 2023 02:59
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Инна Буряк
редактор
Испанка побила мировой рекорд в спортивной ходьбе
Испанская спортсменка Мария Перес, участвовавшая в соревнованиях по спортивной ходьбе. Фото: AP
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Испанская спортсменка Мария Перес побила мировой рекорд по спортивной ходьбе среди женщин, пройдя 35 километров. Таким образом, она опередила перуанку Кимберли Гарсиа на 29 секунд, которая установила свой рекорд в марте.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Перес пересекла финишную линию в Подебрадах, Чешская Республика, за 2 часа 37 минут и 15 секунд, опередив свою главную конкурентку, Ракель Гонсалес, более чем на восемь минут. На третьем месте финишировала испанка Кристина Монтесинос.

"Это приятное чувство — закончить гонку, и время является большой наградой за это. Я не думала о каком-то времени или какой-то особой цели перед стартом, я просто хотела финишировать как можно лучше", — прокомментировала свою победу Мария Перес для European Athletics.

По данным издания, последним испанцем, побившим мировой рекорд в легкой атлетике, был Франсиско Фернандес в спортивной ходьбе на 10 000 метров 2008 года.

Напомним, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих проводит на тренировках почти все свободное время. Одна из самых результативных спортсменок страны последних лет даже отдыхает на стадионе в перерывах между занятиями. Магучих показала на своей странице в Instagram, что помогает ей доминировать в прыжках в высоту.

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