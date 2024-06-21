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Історична мить — Україна здобула перше "золото" з водних видів спорту на Євро-2024

21 червня 2024 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Олександр Желтяков здобув перше золото для України з плавання на Євро-2024
Український плавець Олександр Желтяков. Фото: instagram.com/s_yellow_
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український плавець Олександр Желтяков виборов першу золоту медаль в історії країни з водних видів спорту на чемпіонаті Європи-2024. 18-річний спортсмен подолав 200 метрів на спині. 

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт" у середу, 19 червня. 

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Желтяков розпочав заплив шостим, однак, подолавши половину дистанції, увійшов до трійки лідерів. Наприкінці він випередив грека Апостолоса Сіскоса на 0,03 секунди і став чемпіоном, на третьому місці швейцарець Роман Мітюков.

Важливо, що це не лише перше "золото" України на 200 метрів на спині, а й перша медаль на Євро у цій категорії за 24 роки, адже 2000 року Володимир Ніколайчик здобув "срібло" на 100 метрів.

Крім того, це перше особисте "золото" Желтякова на дорослих чемпіонатах Європи. Він також встановив новий національний рекорд на 200 метрів на спині, покращивши свій попередній результат на 0,4 секунди.

Хто такий Олександр Желтяков
Український плавець Олександр Желтяков. Фото: REUTERS/Novak Djurovic

Що відомо про Олександра Желтякова

Олександр Желтяков — плавець 18 років родом із Дніпра. Хлопець чемпіон Європи, чемпіон світу серед юніорів, призер юніорського чемпіонату Європи та рекордсмен України. У вересні 2023 року в Ізраїлі на юніорському чемпіонаті світу Желтяков здобув два "золота" на дистанціях 100 та 200 метрів на спині і "срібло" на 50 метрів, виконавши олімпійський норматив.

Нагадаємо, що на Євро-2024 золоту медаль з плавання здобув українець Михайло Романчук. Він став чемпіоном Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 17 червня, збірна України з футболу зіграла свій перший матч на Євро-2024 у Німеччині. З цієї нагоди співак YAKTAK презентував свій новий трек "Ми йдемо", який називає гімном єдності та боротьби. 

спорт
Україна
нагорода
Змагання
Євро-2024
плавання

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