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Исторический момент — Украина получила первое "золото" по водным видам спорта на Евро-2024

21 июня 2024 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Александр Желтяков получил первое золото для Украины по плаванию на Евро-2024
Украинский пловец Александр Желтяков. Фото: instagram.com/s_yellow_
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский пловец Александр Желтяков завоевал первую золотую медаль в истории страны по водным видам спорта на чемпионате Европы-2024. 18-летний спортсмен преодолел 200 метров на спине.

Об этом сообщает "Суспільне. Спорт" в среду, 19 июня.

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Желтяков приступил к заплыву шестым, однако, преодолев половину дистанции, вошел в тройку лидеров. В конце он опередил грека Апостолоса Сискоса на 0,03 секунды и стал чемпионом, на третьем месте швейцарец Роман Митюков.

Важно, что это не только первое "золото" Украины на 200 метров на спине, но и первая медаль на Евро в этой категории за 24 года, ведь в 2000 году Владимир Николайчик получил "серебро" на 100 метров.

Кроме того, это первое личное "золото" Желтякова на взрослых чемпионатах Европы. Он также установил новый национальный рекорд на 200 метров на спине, улучшив свой предварительный результат на 0,4 секунды.

Кто такой Александр Желтяков
Украинский пловец Александр Желтяков. Фото: REUTERS/Novak Djurovic

Что известно об Александре Желтякове

Александр Желтяков — пловец 18 лет родом из Днепра. Парень чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров, призер юниорского чемпионата Европы и рекордсмен Украины. В сентябре 2023 года в Израиле на юниорском чемпионате мира Желтяков завоевал два "золота" на дистанциях 100 и 200 метров на спине и "серебро" на 50 метров, выполнив олимпийский норматив.

Напомним, что на Евро-2024 золотую медаль по плаванию получил украинец Михаил Романчук. Он стал чемпионом Европы на дистанции 800 метров вольным стилем.

Также мы сообщали, что в понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу сыграла свой первый матч на Евро-2024 в Германии. По этому случаю певец YAKTAK представил свой новый трек "Мы идем", который называет гимном единства и борьбы.

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