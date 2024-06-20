Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українські плавці здобули золоті медалі на Євро-2024 з плавання arrow

Українські плавці здобули золоті медалі на Євро-2024 з плавання

20 червня 2024 07:39
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Українці Желтяков та Романчук стали чемпіонами Європи з плавання
Михайло Романчук. Фото: Associated Press
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

У сербському Белграді триває континентальна першість з водних видів спорту. Українці Олександр Желтяков і Михайло Романчук здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з плавання.

Про це повідомляє НОК.

Читайте також:

"Золото" для України

18-річний Олександр Желтяков здобув "золото" на 200-метрівці на спині. Його результат — 1:55.39 хвилини. Він на 0,3 секунди випередив грека Апостолоса Сіскоса. Третім став швейцарець Роман Мітюков, який поступився Олександру 0,36 секунди.

Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він залишив своїх конкурентів позаду та здобув перемогу з результатом 7:46.20.

Срібний призер програв Михайлові 2,39 с. Це шосте "золото" у кар’єрі українця на континентальних першостях.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

"Динамо" здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото.

"Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Маліновський розкрив деталі розмови у роздягальні збірної України після поразки від Румунії. 

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

спорт
Україна
Євро-2024
плавання
золото

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі