Українці Желтяков та Романчук стали чемпіонами Європи з плавання

Михайло Романчук. Фото: Associated Press

У сербському Белграді триває континентальна першість з водних видів спорту. Українці Олександр Желтяков і Михайло Романчук здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з плавання.

Про це повідомляє НОК.

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18-річний Олександр Желтяков здобув "золото" на 200-метрівці на спині. Його результат — 1:55.39 хвилини. Він на 0,3 секунди випередив грека Апостолоса Сіскоса. Третім став швейцарець Роман Мітюков, який поступився Олександру 0,36 секунди.

Михайло Романчук став чемпіоном Європи з плавання на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він залишив своїх конкурентів позаду та здобув перемогу з результатом 7:46.20.

Срібний призер програв Михайлові 2,39 с. Це шосте "золото" у кар’єрі українця на континентальних першостях.

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