Украинцы Желтяков и Романчук стали чемпионами Европы по плаванию

Михаил Романчук. Фото: Associated Press

В сербском Белграде продолжается континентальное первенство по водным видам спорта. Украинцы Александр Желтяков и Михаил Романчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию.

Об этом сообщает НОК.

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18-летний Александр Желтяков получил "золото" на 200-метровке на спине. Его результат — 1:55:39 минуты. Он на 0,3 секунды опередил грека Апостолоса Сискоса. Третьим стал швейцарец Роман Митюков, уступивший Александру 0,36 секунды.

Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Он оставил своих конкурентов позади и одержал победу с результатом 7:46.20 мин.

Серебряный призер проиграл Михаилу 2,39 секунды. Это шестое золото в карьере украинца на континентальных первенствах.

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