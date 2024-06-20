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Украинские пловцы завоевали золотые медали на Евро-2024 по плаванию

20 июня 2024 07:39
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Украинцы Желтяков и Романчук стали чемпионами Европы по плаванию
Михаил Романчук. Фото: Associated Press
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

В сербском Белграде продолжается континентальное первенство по водным видам спорта. Украинцы Александр Желтяков и Михаил Романчук завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию.

Об этом сообщает НОК.

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18-летний Александр Желтяков получил "золото" на 200-метровке на спине. Его результат — 1:55:39 минуты. Он на 0,3 секунды опередил грека Апостолоса Сискоса. Третьим стал швейцарец Роман Митюков, уступивший Александру 0,36 секунды.

Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Он оставил своих конкурентов позади и одержал победу с результатом 7:46.20 мин.

Серебряный призер проиграл Михаилу 2,39 секунды. Это шестое золото в карьере украинца на континентальных первенствах.

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спорт
Украина
Евро-2024
плавание
золото

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