Влад Лавський та Олег Дорощук вибороли медалі на чемпіонаті Європи з гімнастики

Влад Лавський під час турніру. Фото: instagram.com/__vlad_lavskiy__/

Українські спортсмени продовжують успішно виступати на чемпіонаті Європи з гімнастики. Слідом за Ярославою Магучих та Іриною Геращенко медалі здобули й чоловіки.

Влад Лавський та Олег Дорощук піднялися на подіум, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Стрибок Олега Дорощука. Фото: instagram.com/pumarunning/

Досягнення Лавського та Дорощука

Цей турнір став першою великою першістю у кар'єрі 24-річного Влада Лавського. Він зумів подолати висоту 2,29 метра. Українець став володарем срібної медалі.

Після церемонії нагородження українець подякував співвітчизникам за підтримку та передав мамі привіт. Він не зміг заснути у ніч після свого тріумфу. Лавський зізнався, що його мотивувала конкуренція із найкращими спортсменами світу.

Бронзову нагороду зумів завоювати інший українець Олег Дорощук. Він показав результат 2,26 метра. Золоту медаль виборов Олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері з Італії.

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