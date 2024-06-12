Влад Лавский и Олег Дорощук завоевали медали на чемпионате Европы по гимнастике

Влад Лавский во время турнира. Фото: instagram.com/__vlad_lavskiy__/

Украинские спортсмены продолжают успешно выступать на чемпионате Европы по гимнастике. Вслед за Ярославой Магучих и Ириной Геращенко медали завоевали и мужчины.

Влад Лавский и Олег Дорощук поднялись на подиум, сообщает "Суспільне Спорт".

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Прыжок Олега Дорощука. Фото: instagram.com/pumarunning/

Достижения Лавского и Дорощука

Этот турнир стал первым крупным первенством в карьере 24-летнего Влада Лавского. Он сумел преодолеть высоту 2.29 метра. Украинец стал обладателем серебряной медали.

После церемонии награждения украинец поблагодарил соотечественников за поддержку и передал маме привет. Он не смог заснуть в ночь после своего триумфа. Лавский признался, что его мотивировала конкуренция с лучшими спортсменами мира.

Бронзовую награду сумел завоевать другой украинец — Олег Дорощук. Он показал результат 2.26 метра. Золотую медаль завоевал Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери из Италии.

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