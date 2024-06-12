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Лавский и Дорощук сенсационно выступили на чемпионате Европы по легкой атлетике

12 июня 2024 09:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Влад Лавский и Олег Дорощук завоевали медали на чемпионате Европы по гимнастике
Влад Лавский во время турнира. Фото: instagram.com/__vlad_lavskiy__/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские спортсмены продолжают успешно выступать на чемпионате Европы по гимнастике. Вслед за Ярославой Магучих и Ириной Геращенко медали завоевали и мужчины. 

Влад Лавский и Олег Дорощук поднялись на подиум, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Олег Дорощук
Прыжок Олега Дорощука. Фото: instagram.com/pumarunning/

Достижения Лавского и Дорощука 

Этот турнир стал первым крупным первенством в карьере 24-летнего Влада Лавского. Он сумел преодолеть высоту 2.29 метра. Украинец стал обладателем серебряной медали. 

После церемонии награждения украинец поблагодарил соотечественников за поддержку и передал маме привет. Он не смог заснуть в ночь после своего триумфа. Лавский признался, что его мотивировала конкуренция с лучшими спортсменами мира. 

Бронзовую награду сумел завоевать другой украинец — Олег Дорощук. Он показал результат 2.26 метра. Золотую медаль завоевал Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери из Италии. 

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Влад Лавский
Олег Дорощук

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