Влад Лавский и Олег Дорощук завоевали медали на чемпионате Европы по гимнастике

Лавский и Дорощук сенсационно выступили на чемпионате Европы по легкой атлетике
Украинские спортсмены продолжают успешно выступать на чемпионате Европы по гимнастике. Вслед за Ярославой Магучих и Ириной Геращенко медали завоевали и мужчины.
Влад Лавский и Олег Дорощук поднялись на подиум, сообщает "Суспільне Спорт".
В Риме продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике. Пятый день континентального первенства оказался триумфальным для украинских спортсменов.
Достижения Лавского и Дорощука
Этот турнир стал первым крупным первенством в карьере 24-летнего Влада Лавского. Он сумел преодолеть высоту 2.29 метра. Украинец стал обладателем серебряной медали.
После церемонии награждения украинец поблагодарил соотечественников за поддержку и передал маме привет. Он не смог заснуть в ночь после своего триумфа. Лавский признался, что его мотивировала конкуренция с лучшими спортсменами мира.
Бронзовую награду сумел завоевать другой украинец — Олег Дорощук. Он показал результат 2.26 метра. Золотую медаль завоевал Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери из Италии.
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