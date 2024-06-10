Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Магучих во второй раз завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике arrow

Магучих во второй раз завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

10 июня 2024 03:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ярослава Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту
Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: twitter.com/toisports
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих во второй раз получила золотую медаль по легкой атлетике на чемпионате Европы в Риме. В турнире приняла участие еще одна украинка Ирина Геращенко, получившая "бронзу".

Об этом сообщает 24 канал в воскресенье, 9 июня.

Читайте также:

Магучих во второй раз стала чемпионкой по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди главных претенденток на победу. Обе покорили высоту 1,95 метра, попав в топ-тройку финала. Однако Геращенко не смогла покорить 1,97 метра, что не помешало ей получить "бронзу".

Магучих во второй раз стала чемпионкой по прыжкам в высоту
Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

Магучих соревновалась за золото с сербкой Ангелиной Топич. Украинка покорила 1,99 метра с первой попытки, тогда как Топич пропустила эту высоту и решила одолеть 2,01 метра, что ей не удалось, и она получила серебро. Магучих преодолела 2,01 метра со второй попытки.

Таким образом, для Ярославы это второе золото подряд на чемпионате Европы по легкой атлетике. Она стала третьей в истории легкоатлеткой, дважды выигрывавшей Евро.

Магучих во второй раз стала чемпионкой по прыжкам в высоту
Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

Напомним, что Новини.LIVE объяснили, почему Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины.

Рим
украинцы
спорт
Легкая атлетика
Ярослава Магучих
золото

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку