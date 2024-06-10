Ярослава Магучих во второй раз стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: twitter.com/toisports

Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих во второй раз получила золотую медаль по легкой атлетике на чемпионате Европы в Риме. В турнире приняла участие еще одна украинка Ирина Геращенко, получившая "бронзу".

Об этом сообщает 24 канал в воскресенье, 9 июня.

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Ярослава Магучих и Ирина Геращенко были среди главных претенденток на победу. Обе покорили высоту 1,95 метра, попав в топ-тройку финала. Однако Геращенко не смогла покорить 1,97 метра, что не помешало ей получить "бронзу".

Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

Магучих соревновалась за золото с сербкой Ангелиной Топич. Украинка покорила 1,99 метра с первой попытки, тогда как Топич пропустила эту высоту и решила одолеть 2,01 метра, что ей не удалось, и она получила серебро. Магучих преодолела 2,01 метра со второй попытки.

Таким образом, для Ярославы это второе золото подряд на чемпионате Европы по легкой атлетике. Она стала третьей в истории легкоатлеткой, дважды выигрывавшей Евро.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих. Фото: REUTERS

Напомним, что Новини.LIVE объяснили, почему Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины.