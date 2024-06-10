Ярослава Магучіх вдруге стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту — подробиці

Українська спортсменка Ярослава Магучіх. Фото: twitter.com/toisports

Українська спортсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула золоту медаль із легкої атлетики на чемпіонаті Європи в Римі. У турнірі взяла участь ще одна українка Ірина Геращенко, яка здобула "бронзу".

Про це повідомляє 24 Канал у неділю, 9 червня.

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Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко були серед головних претенденток на перемогу. Обидві підкорили висоту 1,95 метра, потрапивши у топтрійку фіналу. Проте Геращенко не змогла підкорити 1,97 метра, що не завадило їй здобути "бронзу".

Українська спортсменка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

Магучіх змагалася за золото з сербкою Ангеліною Топіч. Українка підкорила 1,99 метра з першої спроби, тоді як Топіч пропустила цю висоту і вирішила здолати 2,01 метра, що їй не вдалося й вона отримала срібло. Магучіх подолала 2,01 метра з другої спроби.

Таким чином для Ярослави це друге золото поспіль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Вона стала третьою в історії легкоатлеткою, яка двічі вигравала Євро.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS

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