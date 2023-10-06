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Історичний момент: Україна здобула срібну медаль на ЧС зі спортивної гімнастики

6 жовтня 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Історичний момент: Україна здобула срібну медаль на ЧС зі спортивної гімнастики
Спортсмен Ілля Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вперше Україна здобула срібну медаль на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики. "Срібло" приніс Ілля Ковтун у фіналі чоловічого багатоборства.

Про це повідомляє Суспільне.

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Україна вперше здобула срібло на ЧС зі спортивної гімнастики

Зазначається, що Ілля Ковтун єдиний українець у кваліфікації багатоборства. У відборі він пройшов до фіналу з 19-го місця. А в фіналі змагався з олімпійським чемпіоном Токіо Дайкі Гашимото та срібним призером Євро Ахметом Ондером.

Для спортсмена це вже друга медаль на чемпіонатах світу, оскільки він здобув "бронзу" в багатоборстві 2021 року. Результат Ковтуна у цьому змаганні (84.998 бала) є найкращим в його кар'єрі.

"Перша нагорода України на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики. У медальному заліку збірна ділить третю сходинку з Бразилією та Китаєм", — зазначає видання.

Нагадаємо, що тенісистка Марта Костюк не зуміла пробитися до півфіналу Відкритого чемпіонату Китаю (China Open 2023). У рамках 1/4 турніру WTA 1000 у Пекіні вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій.

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