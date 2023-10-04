Костюк поступилась росіянці у 1/4 престижного турніру

Марта Костюк програла росіянці. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Тенісистка Марта Костюк не зуміла пробитися до півфіналу Відкритого чемпіонату Китаю (China Open 2023). У рамках 1/4 турніру WTA 1000 у Пекіні вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій.

Киянка традиційно невдало протистоїть цій суперниці, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У минулому раунді Марта Костюк (№44 WTA) продемонструвала свої найкращі якості для того, щоб обіграти Онс Жабер із Тунісу. Проте вже у чвертьфіналі China Open українці не вистачило сил, щоби обіграти суперницю з Росії.

Матч Костюк проти Самсонової

Українка зуміла взяти другий сет у суперниці. Після цього Марта до останнього боролася з росіянкою за перемогу в третьому сеті й навіть вела у рахунку спочатку 3:0, а потім 4:2. Однак у результаті все одно поступилася.

Марта Костюк (Україна) — Людмила Самсонова (Росія) — 4:6, 7:6, 5:7

Людмила Самсонова під час матчу Фото: instagram.com/lyuda_samsonova_/

Варто зазначити, що це була вже четверта зустріч Костюк та Самсонової (№22 WTA). Українка не зуміла виграти жодного матчу. У наступному раунді росіянка зіграє з Оленою Остапенком із Латвії (№17 WTA).

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