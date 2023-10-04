Костюк проиграла россиянке в 1/4 престижного турнира

Марта Костюк проиграла россиянке. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Китая (China Open 2023). В рамках 1/4 турнира WTA 1000 в Пекине она уступила россиянке Людмиле Самсоновой.

Киевлянка традиционно неудачно противостоит этой сопернице, сообщает портал Новини.LIVE.

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В прошлом раунде Марта Костюк (№44 WTA) продемонстрировала свои лучшие качества для того, чтобы обыграть Онс Жабер из Туниса. Однако уже в четвертьфинале China Open украинке не хватило сил, чтобы обыграть соперницу из России.

Матч Костюк против Самсоновой

Украинка сумела взять второй сет у соперницы. После этого Марта до последнего сражалась с россиянкой за победу в третьем сете и даже вела в счете сначала 3:0,а затем 4:2. Однако в итоге все равно уступила.

Марта Костюк (Украина) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 7:6, 5:7

Людмила Самсонова во время матча. Фото: instagram.com/lyuda_samsonova_/

Стоит отметить, что это была уже четвертая встреча Костюк и Самсоновой (№22 WTA). Украинка не сумела выиграть ни одного матча. В следующем раунде россиянка сыграет с Аленой Остапенко из Латвии (№17 WTA).

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