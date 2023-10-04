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Костюк проиграла россиянке в 1/4 престижного турнира

4 октября 2023 13:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Костюк проиграла россиянке в 1/4 престижного турнира
Марта Костюк проиграла россиянке. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Китая (China Open 2023). В рамках 1/4 турнира WTA 1000 в Пекине она уступила россиянке Людмиле Самсоновой. 

Киевлянка традиционно неудачно противостоит этой сопернице, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В прошлом раунде Марта Костюк (№44 WTA) продемонстрировала свои лучшие качества для того, чтобы обыграть Онс Жабер из Туниса. Однако уже в четвертьфинале China Open украинке не хватило сил, чтобы обыграть соперницу из России. 

Матч Костюк против Самсоновой 

Украинка сумела взять второй сет у соперницы. После этого Марта до последнего сражалась с россиянкой за победу в третьем сете и даже вела в счете сначала 3:0,а  затем 4:2. Однако в итоге все равно уступила. 

Марта Костюк (Украина) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 7:6, 5:7

Людмила Самсонова
Людмила Самсонова во время матча. Фото: instagram.com/lyuda_samsonova_/

Стоит отметить, что это была уже четвертая встреча Костюк и Самсоновой (№22 WTA). Украинка не сумела выиграть ни одного матча. В следующем раунде россиянка сыграет с Аленой Остапенко из Латвии (№17 WTA). 

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