Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Исторический момент: Украина получила серебряную медаль на ЧМ по спортивной гимнастике arrow

Исторический момент: Украина получила серебряную медаль на ЧМ по спортивной гимнастике

6 октября 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Исторический момент: Украина получила серебряную медаль на ЧМ по спортивной гимнастике
Спортсмен Илья Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Впервые Украина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике. "Серебро" принес Илья Ковтун в финале мужского многоборья.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Украина впервые получила серебро на ЧМ по спортивной гимнастике

Отмечается, что Илья Ковтун единственный украинец в квалификации многоборья. В отборе он прошел в финал с 19 места. А в финале соревновался с олимпийским чемпионом Токио Дайки Гашимото и серебряным призером Евро Ахметом Ондером.

Для спортсмена это уже вторая медаль на чемпионатах мира, поскольку он завоевал "бронзу" в многоборье 2021 года. Результат Ковтуна в этом соревновании (84.998 балла) является лучшим в его карьере.

"Первая награда Украины на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике. В медальном зачете сборная делит третье место с Бразилией и Китаем", — отмечает издание.

Напомним, что теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Китая (China Open 2023). В рамках 1/4 турнира WTA 1000 в Пекине она уступила россиянке Людмиле Самсоновой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз