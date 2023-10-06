Исторический момент: Украина получила серебряную медаль на ЧМ по спортивной гимнастике
Впервые Украина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике. "Серебро" принес Илья Ковтун в финале мужского многоборья.
Об этом сообщает Суспільне.
Украина впервые получила серебро на ЧМ по спортивной гимнастике
Отмечается, что Илья Ковтун единственный украинец в квалификации многоборья. В отборе он прошел в финал с 19 места. А в финале соревновался с олимпийским чемпионом Токио Дайки Гашимото и серебряным призером Евро Ахметом Ондером.
Для спортсмена это уже вторая медаль на чемпионатах мира, поскольку он завоевал "бронзу" в многоборье 2021 года. Результат Ковтуна в этом соревновании (84.998 балла) является лучшим в его карьере.
"Первая награда Украины на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике. В медальном зачете сборная делит третье место с Бразилией и Китаем", — отмечает издание.
Напомним, что теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Китая (China Open 2023). В рамках 1/4 турнира WTA 1000 в Пекине она уступила россиянке Людмиле Самсоновой.