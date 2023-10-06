Исторический момент: Украина получила серебряную медаль на ЧМ по спортивной гимнастике

Спортсмен Илья Ковтун. Фото: instagram.com/_kovtun_gym_

Впервые Украина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2023 по спортивной гимнастике. "Серебро" принес Илья Ковтун в финале мужского многоборья.

Об этом сообщает Суспільне.

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Отмечается, что Илья Ковтун единственный украинец в квалификации многоборья. В отборе он прошел в финал с 19 места. А в финале соревновался с олимпийским чемпионом Токио Дайки Гашимото и серебряным призером Евро Ахметом Ондером.

Для спортсмена это уже вторая медаль на чемпионатах мира, поскольку он завоевал "бронзу" в многоборье 2021 года. Результат Ковтуна в этом соревновании (84.998 балла) является лучшим в его карьере.

"Первая награда Украины на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике. В медальном зачете сборная делит третье место с Бразилией и Китаем", — отмечает издание.

Напомним, что теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Китая (China Open 2023). В рамках 1/4 турнира WTA 1000 в Пекине она уступила россиянке Людмиле Самсоновой.