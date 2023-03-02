Юрій Вернидуб розповів, коли поїде на фронт

Досвідчений наставник припустився ймовірності повернення до армії

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб поділився думкою про роль спортсменів в обороні України від російської інтервенції. Наставник розповів, чи мають футболісти захищати країну.

Фахівець відзначив зростаючий рівень підготовки українських військовослужбовців, повідомляє SportArena.

57-річний Юрій Вернидуб вирушив на військомат з перших днів повномасштабної війни в Україні. Він був готовий зі зброєю у руках захищати рідну країну від окупантів. Пізніше, коли ворога було відкинуто від більшості великих міст України, Вернидуб очолив криворізький "Кривбас".

Чи повернеться Вернидуб до армії?

Наразі тренер не виключає того, що його підопічним одного разу доведеться взяти до рук зброю. Вернидуб зазначив, що його команда готова допомагати ЗСУ різними способами.

"З початку повномасштабної війни я все кинув і пішов воювати. Розумів, що треба це робити. Я там був чотири з половиною місяці — зараз у нас набагато кращі показники підготовки хлопців. Є можливість підготовки за кордоном, вони вже розуміють, що робити, як воювати.А коли ти йдеш і цього не розумієш, але хочеш допомогти — все одно це не те, чого хотілося б бачити.Армія має бути армією, але коли настане час, коли нашим хлопцям буде дуже важко, треба йти й допомагати, хто чим може.

Брати футболістів — я у свій час також сказав, що ми всі фізично дуже добре готові, чому б ні. Вони можуть піти та допомогти. Але думаю, що зараз кожен має виконувати свою роботу. Наші ЗСУ, слава їм, все роблять добре. Але буде необхідно, то я сам з хлопцями піду і допомагатиму", — розповів Юрій Вернидуб.

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