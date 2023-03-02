Юрий Вернидуб рассказал, когда поедет на фронт

Опытный наставник допустил вероятность возвращения в армию

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мнением о роли спортсменов в обороне Украины от российской интервенции. Наставник рассказал, должны ли футболисты защищать страну.

Специалист отметил растущий уровень подготовки украинских военнослужащих, сообщает SportArena.

57-летний Юрий Вернидуб отправился военкомат с первых дней полномасштабной войны в Украине. Он был готов с оружием в руках защищать родную страну от оккупантов. Позже, когда враг был отброшен от большинства крупных городов Украины, Вернидуб возглавил криворожский "Кривбасс".

Вернется ли Вернидуб в армию?

Сейчас тренер не исключает того, что его подопечным однажды придется взять в руки оружие. Вернидуб отметил, что его команда готова помогать ВСУ разными способами.

"С начала полномасштабной войны я все бросил и пошел воевать. Понимал, что нужно это делать. Я там был четыре с половиной месяца — сейчас у нас гораздо лучшие показатели подготовки ребят. Есть возможность подготовки за границей, они уже понимают, что делать, как воевать. А когда ты идешь и этого не понимаешь, но хочешь помочь — все равно это не то, чего хотелось бы видеть. Армия должна быть армией, но когда придет время, когда нашим ребятам будет очень тяжело, нужно идти и помогать, кто чем может.

Братья футболистов — я одно время также сказал, что мы все физически очень хорошо готовы, почему бы нет. Они могут уйти и помочь. Но думаю, что сейчас каждый должен делать свою работу. Наши ВСУ, слава им, все делают хорошо. Но будет необходимо, то я сам с ребятами пойду и буду помогать", — рассказал Юрий Вернидуб.

Напомним, киевское "Динамо" совершило неожиданный трансфер. Руководство клуба подписало футболиста, которого мало кто ожидал увидеть в Украине.