Хоч і програв, але став багатшим: стало відомо, скільки отримали бійці після турніру UFC 293

Шон Стрікленд та Ісраель Адесанья під час поєдинку на турнірі UFC 293 в Сіднеї. Фото:

Нещодавно в Сіднеї відбувся турнір UFC 293. Саме там зійшлися в поєдинку нігерієць Ісраель Адесанья та американець Шон Стрікленд, який здобув перемогу й став новим чемпіоном у середній вазі. Наразі стало відомо, скільки бійці заробили за поєдинки після турніру.

Про це повідомляє МЕТА ММА.

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Скільки отримали бійці після турніру UFC 293

За даними видання, Шон Стрікленд отримав за перемогу над Адесанією гонорар у розмірі 1,53 млн доларів, куди входять 500 — за вихід, 100 — за перемогу, 850 — бонус за PPV, 50 — бонус за найкращий виступ вечора та 32 — спонсорські виплати. Це найвищий гонорар в кар'єрі бійця.

Адесанья попри програш залишається високооплачуваним бійцем. Він заробив 3,54 млн доларів за поєдинок на UFC 293 "Останній король стилів". До цієї суми входить 1 млн за вихід, 2,5 млн — відсоток від продажу PPV та 42 — від спонсорів.

Топ гонорарів турніру UFC 293. Фото: скриншот

Щодо поєдинку росіянина Олександра Волкова з австралійцем Таєм Туівасою, то перший після перемоги отримав 1,02 млн доларів, із них 400 — за вихід, 100 — за перемогу, 500 — виплати з проданих платних трансляцій та 20 — спонсорське заохочення. Гонорар Туіваси ж склав 860 тисяч доларів, з яких 350 — за вихід, 500 — відсоток з PPV та 10 — виплати від спонсорів.

За "Кращий виступ" бонусом у 50 тисяч доларів було присуджено Шону Стрікленду та Джастіну Тафі. Бонус за "Кращий бій вечора", який також становив 50 тисяч доларів, отримали Манел Капе та Феліпе Дос Сантос.

Нагадаємо, що в Сіднеї пройшов турнір UFC 293. У головній події чемпіон у середній вазі нігерієць Ісраель Адесанья захищав титул у поєдинку з Шоном Стріклендом.