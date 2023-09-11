Хоч і програв, але став багатшим: стало відомо, скільки отримали бійці після турніру UFC 293
Нещодавно в Сіднеї відбувся турнір UFC 293. Саме там зійшлися в поєдинку нігерієць Ісраель Адесанья та американець Шон Стрікленд, який здобув перемогу й став новим чемпіоном у середній вазі. Наразі стало відомо, скільки бійці заробили за поєдинки після турніру.
Про це повідомляє МЕТА ММА.
Скільки отримали бійці після турніру UFC 293
За даними видання, Шон Стрікленд отримав за перемогу над Адесанією гонорар у розмірі 1,53 млн доларів, куди входять 500 — за вихід, 100 — за перемогу, 850 — бонус за PPV, 50 — бонус за найкращий виступ вечора та 32 — спонсорські виплати. Це найвищий гонорар в кар'єрі бійця.
Адесанья попри програш залишається високооплачуваним бійцем. Він заробив 3,54 млн доларів за поєдинок на UFC 293 "Останній король стилів". До цієї суми входить 1 млн за вихід, 2,5 млн — відсоток від продажу PPV та 42 — від спонсорів.
Щодо поєдинку росіянина Олександра Волкова з австралійцем Таєм Туівасою, то перший після перемоги отримав 1,02 млн доларів, із них 400 — за вихід, 100 — за перемогу, 500 — виплати з проданих платних трансляцій та 20 — спонсорське заохочення. Гонорар Туіваси ж склав 860 тисяч доларів, з яких 350 — за вихід, 500 — відсоток з PPV та 10 — виплати від спонсорів.
За "Кращий виступ" бонусом у 50 тисяч доларів було присуджено Шону Стрікленду та Джастіну Тафі. Бонус за "Кращий бій вечора", який також становив 50 тисяч доларів, отримали Манел Капе та Феліпе Дос Сантос.
Нагадаємо, що в Сіднеї пройшов турнір UFC 293. У головній події чемпіон у середній вазі нігерієць Ісраель Адесанья захищав титул у поєдинку з Шоном Стріклендом.