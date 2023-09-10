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Адесанья знову втратив титул UFC: Стрікленд шокував зірку

10 вересня 2023 13:46
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Агабекян Карен
редактор
Адесанья знову втратив титул UFC: Стрікленд шокував зірку
Боєць UFC Ісраель Адесанья. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Сіднеї пройшов турнір UFC 293. У головній події чемпіон у середній вазі нігерієць Ісраель Адесанья захищав титул у поєдинку з Шоном Стріклендом.

Перемогу несподівано здобув претендент, повідомив портал Новини.LIVE.

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Адесанья за свою кар'єру виграв 24 поєдинки та тричі програв. У Стрікленда 28 виграних боїв і п'ять разів він поступився.

Огляд поєдинку

Бій почав йти не за планом Адесаньї, починаючи з першого раунду. Ісраель пропустив удар правою, після якого вдав у нокдаун. Нігерієць швидко піднявся на ноги, але згодом йому довелося рятуватися за блоком.

У другому раунді Стрікленд працював не активно, що дозволило Ісраелю забрати його собі в актив. Однак у третьому Шон знову пішов настирніше в атаку і силовими ударами кілька разів небезпечно дістав чемпіона.

Два останні раунди пройшли під контролем Стрікленда, який постійно тримав Адесанью в напрузі.

Підсумком бою стала перемога Стрікленда з рахунком: 49:46, 49:46, 49:46.

Зазначимо, що Адесанья втрачає титул вдруге поспіль. Раніше він поступився Алексу Перейрі, але потім повернув пояс. Однак у першому ж захисті програв його Стрікленду.

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