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Вечер UFC: Адесанья отобрал пояс у Перейры, а Масвидаль проиграл в прощальном бою

9 апреля 2023 09:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Адесанья отобрал пояс у Перейры, а Масвидаль проиграл в прощальном бою
Ожесточенные бои произошли в Майами
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В воскресенье, 9 апреля, в рамках главного боя турнира UFC 287 Алекс Перейра защищал свой титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи. А Хорхе Масвидаль завершал карьеру противостоянием с Гилбертом Бернсом.

Оба поединка подарили незаурядные эмоции, передают Новини.LIVE.

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С первых секунд боя против Перейры претендент начал активно атаковать лоу-киками и мидл-киками, чтобы замедлить оппонента. В свою очередь бразилец почти ничем не отвечал на эти действия соперника, лишь изредка выбрасывая джебы и удары по нижним частям тела.

Во втором раунде чемпион стал активно прессинговать австралийца, однако Исраэль сумел справиться с этим натиском. Ему удалось успокоить бой, снова одержав преимущество над соперником.

Одна из организованных атак Адесаньи окончилась невероятным нокаутом. Эксчемпион отправил Перейру на октагон сильными ударами, после чего для уверенности добил оппонента.

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.

Прощание Масвидаля

Масвидаль завершил карьеру 3-раундовым боем, в котором победу единогласным решением судей одержал Бернс. На протяжении всего поединка соперник избивал Хорхе в клетке, делая с ним все что угодно.

После боя американец простился с публикой, бросив свои перчатки в толпу. Он обладал символическим поясом "главного мерзавца" UFC. В 2019 году Хорхе оформил самый быстрый нокаут в истории лиги, спустя пять секунд одолев Бена Аскрена.

За свою длительную карьеру Масвидаль провел 52 боя, одержав в них 35 побед и проиграв 17 раз.

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