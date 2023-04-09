Вечер UFC: Адесанья отобрал пояс у Перейры, а Масвидаль проиграл в прощальном бою
В воскресенье, 9 апреля, в рамках главного боя турнира UFC 287 Алекс Перейра защищал свой титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи. А Хорхе Масвидаль завершал карьеру противостоянием с Гилбертом Бернсом.
Оба поединка подарили незаурядные эмоции, передают Новини.LIVE.
С первых секунд боя против Перейры претендент начал активно атаковать лоу-киками и мидл-киками, чтобы замедлить оппонента. В свою очередь бразилец почти ничем не отвечал на эти действия соперника, лишь изредка выбрасывая джебы и удары по нижним частям тела.
Во втором раунде чемпион стал активно прессинговать австралийца, однако Исраэль сумел справиться с этим натиском. Ему удалось успокоить бой, снова одержав преимущество над соперником.
ADESANYA GETS ONE BACK! HE KNOCKS PEREIRA OUT COLD! 😱 #UFC287 pic.twitter.com/P01reBg6je— UFC (@ufc) April 9, 2023
Одна из организованных атак Адесаньи окончилась невероятным нокаутом. Эксчемпион отправил Перейру на октагон сильными ударами, после чего для уверенности добил оппонента.
Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.
Прощание Масвидаля
Масвидаль завершил карьеру 3-раундовым боем, в котором победу единогласным решением судей одержал Бернс. На протяжении всего поединка соперник избивал Хорхе в клетке, делая с ним все что угодно.
Gilbert Burns did the griddy after the big win 😂 #UFC287 pic.twitter.com/GtoeQmOmqG— ESPN MMA (@espnmma) Август 9, 2023
После боя американец простился с публикой, бросив свои перчатки в толпу. Он обладал символическим поясом "главного мерзавца" UFC. В 2019 году Хорхе оформил самый быстрый нокаут в истории лиги, спустя пять секунд одолев Бена Аскрена.
За свою длительную карьеру Масвидаль провел 52 боя, одержав в них 35 побед и проиграв 17 раз.
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