Адесанья отобрал пояс у Перейры, а Масвидаль проиграл в прощальном бою

Ожесточенные бои произошли в Майами

В воскресенье, 9 апреля, в рамках главного боя турнира UFC 287 Алекс Перейра защищал свой титул в среднем весе против Исраэля Адесаньи. А Хорхе Масвидаль завершал карьеру противостоянием с Гилбертом Бернсом.

Оба поединка подарили незаурядные эмоции, передают Новини.LIVE.

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С первых секунд боя против Перейры претендент начал активно атаковать лоу-киками и мидл-киками, чтобы замедлить оппонента. В свою очередь бразилец почти ничем не отвечал на эти действия соперника, лишь изредка выбрасывая джебы и удары по нижним частям тела.

Во втором раунде чемпион стал активно прессинговать австралийца, однако Исраэль сумел справиться с этим натиском. Ему удалось успокоить бой, снова одержав преимущество над соперником.

ADESANYA GETS ONE BACK! HE KNOCKS PEREIRA OUT COLD! 😱 #UFC287 pic.twitter.com/P01reBg6je — UFC (@ufc) April 9, 2023

Одна из организованных атак Адесаньи окончилась невероятным нокаутом. Эксчемпион отправил Перейру на октагон сильными ударами, после чего для уверенности добил оппонента.

Напомним, в предыдущих трех боях бразилец одержал уверенную победу над австралийцем.

Прощание Масвидаля

Масвидаль завершил карьеру 3-раундовым боем, в котором победу единогласным решением судей одержал Бернс. На протяжении всего поединка соперник избивал Хорхе в клетке, делая с ним все что угодно.

Gilbert Burns did the griddy after the big win 😂 #UFC287 pic.twitter.com/GtoeQmOmqG — ESPN MMA (@espnmma) Август 9, 2023

После боя американец простился с публикой, бросив свои перчатки в толпу. Он обладал символическим поясом "главного мерзавца" UFC. В 2019 году Хорхе оформил самый быстрый нокаут в истории лиги, спустя пять секунд одолев Бена Аскрена.

За свою длительную карьеру Масвидаль провел 52 боя, одержав в них 35 побед и проиграв 17 раз.

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