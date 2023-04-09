Адесанья відібрав пояс у Перейри, а Масвідаль програв у прощальному бою

Запеклі бої відбулись у Маямі

У неділю, 9 квітня, у рамках головного бою турніру UFC 287 Алекс Перейра захищав свій титул у середній вазі проти Ісраеля Адесаньї. А Хорхе Масвідаль завершував кар’єру протистоянням з Гілбертом Бернсом.

Обидва поєдинки подарували неабиякі емоції, передають Новини.LIVE.

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З перших секунд бою проти Перейри претендент почав активно атакувати лоу-кіками та мідл-кіками, щоб уповільнити опонента. Своєю чергою бразилець майже нічим не відповідав на ці дії суперника, лише зрідка викидаючи джеби та удари по нижнім частинам тіла.

У другому раунді чемпіон став активно пресингувати австралійця, проте Ісраель зумів впоратись з цим натиском. Йому вдалося заспокоїти бій, знову здобувши перевагу над суперником.

ADESANYA GETS ONE BACK! HE KNOCKS PEREIRA OUT COLD! 😱 #UFC287 pic.twitter.com/P01reBg6je — UFC (@ufc) April 9, 2023

Одна з організованих атак Адесаньї закінчилася неймовірним нокаутом. Ексчемпіон відправив Перейру на октагон сильними ударами, після чого для впевненості добив опонента.

Нагадаємо, у попередніх трьох боях бразилець здобув впевнену перемогу над австралійцем.

Прощання Масвідаля

Масвідаль завершив кар’єру 3-раундовим боєм, в якому перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Бернс. Впродовж усього поєдинку суперник бив Хорхе у клітці, роблячи з ним усе, що завгодно.

Gilbert Burns did the griddy after the big win 😂 #UFC287 pic.twitter.com/GtoeQmOmqG — ESPN MMA (@espnmma) April 9, 2023

Після бою американець попрощався з публікою, кинувши свої рукавички у натовп. Він володів символічним поясом "головного мерзотника" UFC. У 2019 році Хорхе оформив найшвидший нокаут в історії ліги, за п'ять секунд здолавши Бена Аскрена.

За свою тривалу кар'єру Масвідаль провів 52 бої, здобувши в них 35 перемог і програвши 17 разів.

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