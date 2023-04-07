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Нурмагомедов повертається до октагону: зроблено заяву про ММА

7 квітня 2023 13:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Нурмагомедов повертається до октагону — зроблено заяву про ММА
Хабіб Нурмагомедов повертається у спорт. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий представник змішаних бойових єдиноборств Хабіб Нурмагомедов зненацька повернувся до спортивної зали. Він набирає форму для майбутньої події, яка має здивувати шанувальників спортсмена.

Боєць хоче набрати форму до літа, про що повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Колишній чемпіон UFC у легкій вазі опублікував відео, на якому займається на біговій доріжці. "До липня я маю бути готовий. Не ММА", — підписав коротке відео Хабіб Нурмагомедов.

Хабіб Нурмагомедов

Чим відомий спортсмен?

34-річний непереможний чемпіон завершив кар'єру на початку січня 2020 року. Він вирішив залишити індустрію ММА за сімейними обставинами. Проте сталося щось таке, що змусило Хабіба змінити рішення.

Загалом Нурмагомедов здобув 29 перемог і не зазнав жодної поразки до ММА. Він утримував чемпіонський титул UFC у легкій вазі майже три роки (2018–2021).

Вийшовши зі спорту, боєць придбав промоушен ММА Gorilla Fighting Championship і перейменував його в Eagle Fighting Championship (EFC). Він також керував командою бійців, які виступають в UFC та Bellator.

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