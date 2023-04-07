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Нурмагомедов возвращается в октагон: сделано заявление про ММА

7 апреля 2023 13:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Нурмагомедов возвращается в октагон — сделано заявление про ММА
Хабиб Нурмагомедов возвращается в спорт. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный представитель смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов неожиданно вернулся в спортивный зал. Он набирает форму для предстоящего события, которое должно удивить поклонников спортсмена. 

Боец хочет набрать форму до лета, о чем сообщил на своей странице в социальной сети. 

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Бывший чемпион UFC в легком весе опубликовал видео, на котором занимается на беговой дорожке. "К июлю я должен быть готов. Не ММА", — подписал короткое видео Хабиб Нурмагомедов. 

Хабиб Нурмагомедов

Чем известен спортсмен?

 

34-летний непобедимый чемпион завершил карьеру в начале января 2020 года. Он решил покинуть индустрию ММА по семейным обстоятельствам. Однако произошло что-то такое, что заставило Хабиба изменить решение. 

В общей сложности Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в ММА. Он удерживал чемпионский титул UFC в легком весе почти три года (2018–2021). 

Уйдя из спорта, боец приобрел промоушен ММА Gorilla Fighting Championship и переименовал его в Eagle Fighting Championship (EFC). Он также руководил командой бойцов, которые выступают в UFC и Bellator.

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук покинет команду. У него конфликт с главным тренером "черно-синих". 

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

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