Нурмагомедов возвращается в октагон — сделано заявление про ММА

Хабиб Нурмагомедов возвращается в спорт. Фото: Google.

Известный представитель смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов неожиданно вернулся в спортивный зал. Он набирает форму для предстоящего события, которое должно удивить поклонников спортсмена.

Боец хочет набрать форму до лета, о чем сообщил на своей странице в социальной сети.

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Чем известен спортсмен?

34-летний непобедимый чемпион завершил карьеру в начале января 2020 года. Он решил покинуть индустрию ММА по семейным обстоятельствам. Однако произошло что-то такое, что заставило Хабиба изменить решение.

В общей сложности Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения в ММА. Он удерживал чемпионский титул UFC в легком весе почти три года (2018–2021).

Уйдя из спорта, боец приобрел промоушен ММА Gorilla Fighting Championship и переименовал его в Eagle Fighting Championship (EFC). Он также руководил командой бойцов, которые выступают в UFC и Bellator.

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