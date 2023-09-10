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Адесанья снова потерял титул UFC: Стриклэнд шокировал звезду

10 сентября 2023 13:46
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Агабекян Карен
редактор
Адесанья снова потерял титул UFC: Стриклэнд шокировал звезду
Боец UFC Исраэль Адесанья. Фото: USA TODAY Sports
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Агабекян Карен
редактор

В Сиднее прошел турнира UFC 293. В главном событии чемпион в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья защищал титул в поединке с Шоном Стриклэндом.

Победу неожиданно одержал претендент, сообщил портал Новини.LIVE.

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Адесанья за свою карьеру выиграл 24 поединка и трижды проиграл. У Стриклэнда 28 выигранных боев и пять раз уступил.

Обзор поединка

Бой начал идти не по плану Адесаньи начиная с первого раунда. Исраэль пропустил удар правой, после которого удал в нокдаун. Нигериец быстро поднялся на ноги, но ему впоследствии пришлось спасаться за блоком.

Во втором раунде Стриклэнд работал не активно, что позволило Исраэлю забрать его себе в актив. Однако в третьем Шон снова пошел настырнее в атаку и силовыми ударами несколько раз опасно достал чемпиона.

Два последних раунда прошли под контролем Стриклэнда, который постоянно держал Адесанью в напряжении.

Итогом боя стала победа Стриклэнда со счетом: 49:46, 49:46, 49:46.

Отметим, что Адесанья теряет титул во второй раз подряд. Ранее он уступил Алексу Перейре, но затем вернул пояс. Однако в первой же защите проиграл его Стриклэнду.

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