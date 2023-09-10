Адесанья снова потерял титул UFC: Стриклэнд шокировал звезду

Боец UFC Исраэль Адесанья. Фото: USA TODAY Sports

В Сиднее прошел турнира UFC 293. В главном событии чемпион в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья защищал титул в поединке с Шоном Стриклэндом.

Победу неожиданно одержал претендент, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Адесанья за свою карьеру выиграл 24 поединка и трижды проиграл. У Стриклэнда 28 выигранных боев и пять раз уступил.

Обзор поединка

Бой начал идти не по плану Адесаньи начиная с первого раунда. Исраэль пропустил удар правой, после которого удал в нокдаун. Нигериец быстро поднялся на ноги, но ему впоследствии пришлось спасаться за блоком.

Во втором раунде Стриклэнд работал не активно, что позволило Исраэлю забрать его себе в актив. Однако в третьем Шон снова пошел настырнее в атаку и силовыми ударами несколько раз опасно достал чемпиона.

Два последних раунда прошли под контролем Стриклэнда, который постоянно держал Адесанью в напряжении.

Итогом боя стала победа Стриклэнда со счетом: 49:46, 49:46, 49:46.

Отметим, что Адесанья теряет титул во второй раз подряд. Ранее он уступил Алексу Перейре, но затем вернул пояс. Однако в первой же защите проиграл его Стриклэнду.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Бущан рассказал, какой момент мог все изменить в игре Украина — Англия.

Зинченко — лучший игрок матча с Англией: с Италией планирует повторить.

Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров Северной Македонии.