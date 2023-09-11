Хоть и проиграл, но стал богаче: стало известно, сколько получили бойцы после турнира UFC 293
Недавно в Сиднее состоялся турнир UFC 293. Там сошлись в поединке нигериец Исраэль Адесанья и американец Шон Стрикленд, одержавший победу и ставший новым чемпионом в среднем весе. Теперь стало известно, сколько бойцы заработали за поединки после турнира.
Об этом сообщает МЕТА ММА.
Сколько получили бойцы после турнира UFC 293
По данным издания, Шон Стрикленд одержал за победу над Адесаньей гонорар в размере 1,53 млн долларов, куда входят 500 — за выход, 100 — за победу, 850 — бонус за PPV, 50 — бонус за лучшее выступление вечера и 32 — спонсорские выплаты. Это самый высокий гонорар в карьере бойца.
Адесанья, несмотря на проигрыш, остается высокооплачиваемым бойцом. Он заработал 3,54 млн долларов за поединок на UFC 293 "Последний король стилей". В эту сумму входит 1 млн за выход, 2,5 млн — процент от продажи PPV и 42 — от спонсоров.
Что касается поединка россиянина Александра Волкова с австралийцем Тайем Туивасой, то первый после победы получил 1,02 млн долларов, из них 400 — за выход, 100 — за победу, 500 — выплаты из проданных платных трансляций и 20 — спонсорское поощрение. Гонорар Туивасы же составил 860 тысяч долларов, из которых 350 — за выход, 500 — процент с PPV и 10 — выплаты от спонсоров.
За "Лучшее выступление" бонусом в 50 тысяч долларов было присуждено Шону Стрикленду и Джастину Тафи. Бонус за "Лучший бой вечера", также составлявший 50 тысяч долларов, получили Манель Капе и Фелипе Дос Сантос.
Напомним, что в Сиднее прошел турнир UFC 293. В главном событии чемпион в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья защищал титул в поединке с Шоном Стриклендом.