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Хоть и проиграл, но стал богаче: стало известно, сколько получили бойцы после турнира UFC 293

11 сентября 2023 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Хоть и проиграл, но стал богаче: стало известно, сколько получили бойцы после турнира UFC 293
Шон Стрикленд и Исраэль Адесанья во время поединка на турнире UFC 293 в Сиднее. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно в Сиднее состоялся турнир UFC 293. Там сошлись в поединке нигериец Исраэль Адесанья и американец Шон Стрикленд, одержавший победу и ставший новым чемпионом в среднем весе. Теперь стало известно, сколько бойцы заработали за поединки после турнира.

Об этом сообщает МЕТА ММА.

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Сколько получили бойцы после турнира UFC 293

По данным издания, Шон Стрикленд одержал за победу над Адесаньей гонорар в размере 1,53 млн долларов, куда входят 500 — за выход, 100 — за победу, 850 — бонус за PPV, 50 — бонус за лучшее выступление вечера и 32 — спонсорские выплаты. Это самый высокий гонорар в карьере бойца.

Адесанья, несмотря на проигрыш, остается высокооплачиваемым бойцом. Он заработал 3,54 млн долларов за поединок на UFC 293 "Последний король стилей". В эту сумму входит 1 млн за выход, 2,5 млн — процент от продажи PPV и 42 — от спонсоров.

Топ гонораров турнира UFC 293
Топ гонораров турнира UFC 293. Фото: скриншот

Что касается поединка россиянина Александра Волкова с австралийцем Тайем Туивасой, то первый после победы получил 1,02 млн долларов, из них 400 — за выход, 100 — за победу, 500 — выплаты из проданных платных трансляций и 20 — спонсорское поощрение. Гонорар Туивасы же составил 860 тысяч долларов, из которых 350 — за выход, 500 — процент с PPV и 10 — выплаты от спонсоров.

За "Лучшее выступление" бонусом в 50 тысяч долларов было присуждено Шону Стрикленду и Джастину Тафи. Бонус за "Лучший бой вечера", также составлявший 50 тысяч долларов, получили Манель Капе и Фелипе Дос Сантос.

Напомним, что в Сиднее прошел турнир UFC 293. В главном событии чемпион в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья защищал титул в поединке с Шоном Стриклендом.

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